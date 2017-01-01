Що далі буде з гривнею? Прогнози експертів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: novynarnia.com Курс валют

Українська гривня другий місяць поспіль укріплює свої позиції на міжбанківському ринку.

За цей час вона відвоювала у долара більше 50-ти копійок. Нині в обмінниках столиці американські гроші купують в середньому по 26,20, а продають по 26,50. Причиною зміцнення курсу, фінансисти називають високі світові ціни на українську продукцію та перевищення пропозиції валюти над попитом.

В Нацбанку вважають, що українські гроші продовжать укріплюватися до кінця літа. За цей час долар на міжбанку може втратити ще гривню і навіть півтори. Натомість вже восени ситуація зміниться. Адже до кінця року Україна має повернути понад два з половиною мільярда доларів за зовнішніми позиками та знайти валюту на закупівлю енергоресурсів на зимовий період. Дефіцит долара почне суттєво тиснути на міжбанківський ринок.

«Загальний прогноз в тому, що гривня буде продовжувати послаблюватись. Це десь 28-29 гривень за долар до кінця року, але ж знову таки, не очікую, що це буде якийсь там шоковий сценарій. Це просто економіка генерує постійний дефіцит валюти», – пояснив виконавчий директор Центру CASE Україна Дмитро Боярчук.



Джерело: 24 канал