Шокуюча статистика. Скільки у Львові аварійних балконів

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Фото: zik.ua Балкони у Львові

У Львові нарахували 264 аварійних балкони. З них у 2017 році мають відремонтувати 106

За приватні балкони беруться лише за умови співфінансування власників. А от загальні ремонтують коштом міста.

Львівські чиновники скаржаться, що містяни зазвичай не хочуть доплачувати навіть за ремонт власних балконів. Хоча їм треба оплатити лише 30% суми, решту дофінасовує райадміністрація.

«Містяни нам говорять, що балкони – це виступаючі елементи конструкції. Отже, відповідальність начебто покладається на ЛКП і на органи місцевого самоврядування, а не на них. Хоча балкони є їхньою власністю і входять у загальну площу квартири», – пояснила начальник житлового відділу Личаківського району Ірина Джурик.

Найважче у Львові з аварійними балконами у будинках-пам'ятках архітектури. Часто від мешканців навіть не чекають фінансової участі. У львів’ян доводиться ще просити згоди на реставрацію.

У 2017 році у пам'ятках архітектури по Львову відреставрують близько півсотні балконів. Ще два десятки допоможе відновити Міжнародне товариство GIZ.

Джерело: 24 канал