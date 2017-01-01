Шухевич замість Ватутіна. Думки киян

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Роман Шухевич

У Києві 1 червня міська рада перейменувала проспект генерала Ватутіна на проспект командувача УПА Романа Шухевича

Як ви ставитесь до такого рішення депутатів? Журналісти запитали про це у перехожих у центрі Києва.

Нагадаємо, 1 червня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про перейменування проспекту Генерала Ватутіна у Деснянському та Дніпровському районах. Відповідний проспект тепер носитиме ім’я командувача УПА Романа Шухевича. Рішення підтримали 69 депутатів.

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Джерело: Радіо Свобода