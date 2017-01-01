Сирійські переговори в Астані: про що йдеться?

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Делегації Дамаска та озброєної сирійської опозиції, а також представники Росії, Туреччини й Ірану зібралися за столом переговорів у столиці Казахстану

Очікування сторін різні, але головна мета – досягнення миру в Сирії.

Переговори співорганізовано за посередництва Росії, Ірану і Туреччини, спостерігають за їхнім перебігом посол США у Казахстані і спеціальний посланець ООН у Сирії Стаффан де Містура.

Переговори в першу чергу спрямовані на зміцнення угоди про припинення вогню, досягнутої в грудні, і на просування процесу врегулювання конфлікту в Сирії, що триває у швейцарській Женеві. Чергове засідання женевських переговорів призначене на 8 лютого.

Джерело: Deutsche Welle