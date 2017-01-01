Сирійський оператор та іранський режисер не змогли забрати свого «Оскара» через політику Трампа

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«Оскар»

Сирійський оператор Халід Хатіб та іранський режисер Асгар Фархаді не потрапили на урочистості

Через міграційну заборону, впроваджену Дональдом Трампом, двоє митців, які мали вийти на сцену за статуетками, не потрапили на урочистості.

Це сирійський оператор Халід Хатіб, стрічка якого «Білі шоломи» про добровольців-волонтерів на війні виграла номінацію «Найкращий документальний фільм».

Також на вручення до Штатів не пустили іранського режисера Асгара Фархаді.

Тріумфатором же став мюзикл «Ла-Ла Ленд» – шість статуеток.