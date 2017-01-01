Скільки вже тих домовленостей було?, - кияни про нове перемир'я на Донбасі

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29 березня учасники Тристоронньої контактної групи оголосили режим тиші на Донбасі від 1 квітня

Журналісти запитало перехожих у центрі Києва, чи вірять вони в повне припинення вогню на Донбасі вже з суботи.

Напередодні, 29 березня, учасники Тристоронньої контактної групи оголосили режим тиші на Донбасі від 1 квітня.

Однак, бойовики на Донбасі порушують режим тиші, який мав набути чинності з 1 квітня, сказала начальник Управління комунікацій та друку Міністерства оборони України полковник Оксана Гаврилюк.

«Із 00:00 суботи ми дотримуємося режиму, а з боку противника – 10 порушень. У всіх випадках вони застосовували вогнепальну зброю», – зазначила Гаврилюк.

«Переважно обстрілювали донецький та маріупольський напрямки. Обстріли були в основному із застосуванням стрілецької зброї. Однак наших захисників під Луганськом противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм та 82 мм» - зазначив речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний.

При цьому Чепурний зауважив, що українські військові вогонь у відповідь на обстріли бойовиків не відкривали.

Джерело: Радіо Свобода