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    Снігопади та повені: жахливі наслідки негоди в Європі

    • Вчора, 21:42
    • Розсилка
    Наслідки негоди в місті Любек
    Наслідки негоди в місті Любек

    У багатьох європейських країнах вирує негода. Одні міста затоплює вода, інші – засипає снігом

    Схід Німеччини потерпає від потужних снігопадів. За день поліція зафіксувала кілька сотень дорожньо-транспортних пригод і усе через те, що дороги повністю вкриті льодом.

    Видимість – вкрай погана. Надзвичайники за таких умов не можуть повноцінно працювати. Тож, радять людям перечекати негоду і без потреби не виїжджати з дому.

    Джерело: 24 канал

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