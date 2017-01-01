Снігопади та повені: жахливі наслідки негоди в Європі
- Вчора, 21:42
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Розсилка
Наслідки негоди в місті Любек
У багатьох європейських країнах вирує негода. Одні міста затоплює вода, інші – засипає снігом
Схід Німеччини потерпає від потужних снігопадів. За день поліція зафіксувала кілька сотень дорожньо-транспортних пригод і усе через те, що дороги повністю вкриті льодом.
Видимість – вкрай погана. Надзвичайники за таких умов не можуть повноцінно працювати. Тож, радять людям перечекати негоду і без потреби не виїжджати з дому.
Джерело: 24 канал