Снігопади та повені: жахливі наслідки негоди в Європі

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Наслідки негоди в місті Любек

У багатьох європейських країнах вирує негода. Одні міста затоплює вода, інші – засипає снігом

Схід Німеччини потерпає від потужних снігопадів. За день поліція зафіксувала кілька сотень дорожньо-транспортних пригод і усе через те, що дороги повністю вкриті льодом.

Видимість – вкрай погана. Надзвичайники за таких умов не можуть повноцінно працювати. Тож, радять людям перечекати негоду і без потреби не виїжджати з дому.

Джерело: 24 канал