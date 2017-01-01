Спільниця бойовиків «ДНР» добровільно здалася СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники СБУ переконали колишню учасницю незаконного збройного формування «ДНР» добровільно скласти зброю та повернутися до нормального життя в рамках програми «На тебе чекають вдома»

Жителька Донеччини влітку 2014 року через фінансові проблеми та відсутність постійної роботи вступила до складу одного з терористичних формувань, інформує прес-центр СБУ.

Вона готувала їжу, облаштовувала побут бойовиків у Слов’янську. За виконану роботу жінка отримувала харчі та одяг. Після звільнення міста силами антитерористичної операції вона разом із бойовиками переїхала до Донецька. За деякий час, усвідомивши злочинність своїх дій та аморальний спосіб життя бойовиків, основна частина з яких мали судимості, вона добровільно залишила бойовиків, повернулася на підконтрольні українській владі території, переховуючись від правоохоронних органів.

У січні поточного року колишня учасниця незаконного збройного формування дізналася в мережі інтернет про програму СБУ «На тебе чекають вдома» і вирішила скористатися нею. Написавши заяву про добровільний вихід зі складу т.зв. ДНР, вона сподівається на передбачене законодавством України звільнення від кримінальної відповідальності. Жінка закликала тих, хто ще перебуває у складі «ЛНР/ДНР», не боятися, скласти зброю та повертатись до своїх дружин, дітей та батьків.