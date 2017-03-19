Стихія проти окупантів: шторм зніс труби Керченського мосту
- Сьогодні, 10:28
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19 березня, в неділю, в районі гаражного кооперативу «Зміїнки», уздовж узбережжя, виявили труби, які використовуються при будівництві Керченського мосту
У прес-службі Керченського мосту пояснили, що в ніч на 19 березня шторм завадив встановленню тимчасової хвилезахисної конструкції, яка планувалася до монтажу в районі фарватеру Керч-Єнікальського каналу. Про це повідомляє Керчь.ФМ.
Конструкція складається з легких гофрованих труб, об'єднаних в металеві рами.
За даними прес-служби окупантів, отримавши штормове попередження, будівельники оперативно перервали операцію з установки конструкції. Вони розкріпили раму на окремі секції для забезпечення безпеки технологічного майданчика і робочого мосту № 2, закріпили секції рами за тимчасовою схемою і відвели плавкрани в укриття на час шторму.
Джерело: Gazeta.ua