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    Стіна між США та Мексикою: Папа Франциск емоційно відповів Трампу

    • Сьогодні, 14:17
    • Розсилка
    Папа Франциск
    Папа Франциск

    Трамп наполягає на тому, щоб Мексика взяла на себе фінансове навантаження під час будівництва стіни

    Трамп обіцяв стіну на кордоні з Мексикою. Ось що йому відповів Папа Римський.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав два укази про охорону державного кордону та імміграції. 

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    Один з указів має на меті посилити міграційну політику країни. Інший передбачає будівництво стіни на кордоні США та МексикиТакож президент США наполягає на тому, щоб Мексика взяла на себе фінансове навантаження під час будівництва стіни. 

    Джерело: Deutsche Welle
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