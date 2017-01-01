Стрілянина в американській початковій школі. Подробиці трагедії

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Чоловік відкрив стрілянину біля школи в американському окрузі Сан-Бернардіно в штаті Каліфорнія

У понеділок, 10 квітня, сталася трагедія у Сполучених Штататах Америки - стрілянини в початковій школі в Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія.

Стрілянина, яка сталася в одній з класних кімнат школи, відкрив 53-річний Седрік Андерсона. З великокаліберного револьвера він застрелив свою дружину, 53-річну Елейн Сміт, яка працювала шкільним учителем, після чого наклав на себе руки.

При стрільбі були поранені двоє учнів.

«У момент події вони перебували за спину вчительки», - розповів Бургуан журналісти. За його словами, один з дітей, 8-річний Джонатан Мартінес, помер згодом в лікарні. Ще один 9-річний потерпілий, ім'я якого поліцейський не назвав, госпіталізований і знаходиться в стабільному стані. Мотиви стрілка встановлюються.

Як повідомили представники поліції, це було вбивство і потім самогубство.

Джерело: myRTVi