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    Священника московської церкви знайшли мертвим у сауні, чоловік відпочивав із повіями

    • Сьогодні, 12:45
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    Чоловік помер в сауні під час відпочинку з дівчатами легкої поведінки, які до того ж пограбували протоієрея

    Експертиза встановила, що смерть священнослужителя носила природний характер. У протоієрея начебто під час суботнього відпочинку в сауні раптово зупинилося серце через тромб, який відірвався.

    Чоловік помер в сауні, коли відпочивав з дівчатами легкої поведінки, які до того ж пограбували протоієрея. Про це повідомляє Релігія в Україні з посиланням на відеосюжет місцевого телеканалу «ПравдаТут».

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    Як зазначається, клірик Київської єпархії УПЦ (МП) 26-річний протоієрей Іоанн Корнута був знайдений мертвим в одному з закладів для відпочинку в Броварах, на околицях Києва.

    Правоохоронці зазначають, що тіло отця Іоанна Корнути знайшли співробітники сауни.

     

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