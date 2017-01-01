Святкові полювання квартирних злодіїв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: trkrai.com Квартирні злодії

У зловмисників вихідних не існує

Свята – це привід поїхати з дому до родичів або гайнути на відпочинок.

А також улюблена пора квартирних злодіїв. Зловмисники також чекають на свята. Адже для них це чудова нагода привласнити чужі кошти чи майно.

Вони слідкують за вашою квартирою і, поки ви плануєте відпустку, вони вже знають, де ви ховаєте гроші.

Як вберегти власне житло від непроханих гостей?

Що робити, щоб одного разу не повернутися до власної оселі, в якій вже до вас побували зловмисники?

Джерело: ТСН