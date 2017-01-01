Теракт у Лондоні здійснив уродженець графства Кент

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Британська поліція назвала ім'я терориста

Теракт в Лондоні здійснив уродженець графства Кент. Британська поліція назвала ім'я чоловіка, який вбив трьох людей перед будівлею парламенту, після чого був застрелений поліцією. Це уродженець графства Кент Халід Масуд, який раніше потрапляв під спостереження МІ5 за підозрою в зв'язках з міжнародними терористами.

У четвер угруповання «Ісламська держава», заборонена в Росії і багатьох інших країнах, взяла на себе відповідальність за теракт. Однак в заяві бойовиків ім'я Масуда не прозвучало. Таким чином, поки невідомо, чи був британець безпосередньо пов'язав з ІГІЛ.

За даними поліції, 52-річний Халід Масуд народився в графстві Кент на південному заході Англії. Останнім часом жив в графстві Уест-Мідлендс в центрі країни.

У середу чоловік на великій швидкості проїхав по Вестмінстерському мосту, збиваючи пішоходів. Після цього його машина врізалася в огорожу парламенту. Масуд, озброєний ножем, проник на територію урядових будівель і напав на беззбройного поліцейського, який перегородив йому шлях. Пізніше зловмисника застрелив зреагувала на місце поліцейський наряд.

Загинуло п'ятеро людей, включаючи самого нападника і поліцейського. Серед них один американський турист. Близько 40 осіб були поранені, 29 з них знаходяться в лікарні, сім в критичному стані. Серед постраждалих - громадяни 11 країн, включаючи Францію, Румунію, Південну Корею, Німеччину і Польщу.

Поліція вже заарештувала вісім чоловік. Їх підозрюють в участі в підготовці теракту. Також пройшли обшуки в Уельсі, в місті Бірмінгем і на сході Лондона.

Атака сталася через рік після теракту в Брюсселі, коли загинуло 32 людини. Вона також дуже нагадала нападу у Франції і Німеччині, де автомобілі врізалися в натовп людей.

У четвер сотні людей зібралися на Трафальгарській площі в Лондоні на вечір пам'яті зі свічками. Серед них були учасники руху «Я - мусульманин».

Джерело: NTDRussian