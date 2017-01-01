Термін «русскоязычное население» – розробка КДБ – професор Павло Гриценко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

КДБ

У політичному лексиконі ще Радянського Союзу поняття «русскоязычное население» з'явилося завдяки міністру закордонних справ СРСР Андрію Козиреву

Під час виступу на засіданні Конституційного суду України з розгляду справи щодо відповідності Конституції України закону України «Про засади державної мовної політики» директор Інституту української мови Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор Гриценко Павло Юхимович заявив, що термін «русскоязычное население» є розробкою КДБ.

«В політичному лексиконі ще Радянського Союзу поняття та назва «русскоязычное население» з'явилося з вуст міністра закордонних справ СРСР Андрія Козирева. Воно виросло з надр КПРС та КДБ, де бачили, що СРСР розвалюється і потрібно шукати зачіпки, які даватимуть право тримати його вкупі. Все це є незмінною лінією поведінки Росії», – заявив професор Гриценко, виступ якого наводить «Свобода слова».