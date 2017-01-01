Тимошенко назвала реальний курс гривні

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«Гривня не коштує так ницо, як її кинули»

«Я вважаю, що це максимум 10–12 гривень за долар.

Це абсолютно реально в умовах нашої економіки, але виходити в цей стан треба теж дуже-дуже поступово», – таку думку висловила Юлія Тимошенко в ефірі програми «HARD із Влащенко», під час відповіді на запитання про те, скільки насправді сьогодні мав би коштувати долар.

Тимошенко також висловилась за те, щоб замінити голову НБУ Валерію Гонтареву іншою особою, «яка б сьогодні принесла позитив, поставила гривню».

«А це треба робити, гривня не коштує так ницо, як її кинули», – висловилась лідерка парламентської фракції.

Джерело: zik.ua