Торгівельна блокада: заблоковано ще один напрямок

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Блокада Донбасу триває

У ніч із 10 на 11 лютого активісти, які блокують залізничні колії на Донбасі, заблокували ще один напрямок неподалік Торецька. За словами учасників блокади, ця гілка є важливим шляхом сполучення між підконтрольною і непідконтрольною територіями України.





Як повідомляв «Главком», активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Вчора ввечері було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.

У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

В СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим економічної блокади.

Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».



