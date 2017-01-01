Трамп порушив столітню президентську традицію США
- Сьогодні, 08:16
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Президент Америки Дональд Трамп не відвідав традиційну щорічну зустріч з представниками Асоціації кореспондентів.
Це вперше з 1921 року американський президент не прийшов на вечерю з журналістами. Дана подія має майже столітню історію та є обов'язковою.
Ігнорування Трампом заходу – не що інше, як прояв незгоди із діяльністю преси.
«Зараз, у Вашингтоні, вони дивляться, і вони хочуть бути тут сьогодні з нами. І ніщо не може радувати мене більше, ніж бути тут за понад 100 миль від вашингтонського болота», – заявив Дональд Трамп під час виступу у штаті Пенсильванія.
Глава США додав, що американські ЗМІ заслуговують на «жирну двійку» через порушення основних принципів журналістики – чесності і правдивості.
«Провідні ЗМІ відмовляються оприлюднювати список наших досягнень, включаючи 28 підписаних законів, посилення на кордонах і величезний оптимізм», – додав Трамп у Twitter.
Джерело: 24 канал