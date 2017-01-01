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    Трамп порушив столітню президентську традицію США

    • Сьогодні, 08:16
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Президент Америки Дональд Трамп не відвідав традиційну щорічну зустріч з представниками Асоціації кореспондентів.

    Це вперше з 1921 року американський президент не прийшов на вечерю з журналістами. Дана подія має майже столітню історію та є обов'язковою.

    Ігнорування Трампом заходу – не що інше, як прояв незгоди із діяльністю преси.

    «Зараз, у Вашингтоні, вони дивляться, і вони хочуть бути тут сьогодні з нами. І ніщо не може радувати мене більше, ніж бути тут за понад 100 миль від вашингтонського болота», – заявив Дональд Трамп під час виступу у штаті Пенсильванія.

    Глава США додав, що американські ЗМІ заслуговують на «жирну двійку» через порушення основних принципів журналістики – чесності і правдивості.

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    «Провідні ЗМІ відмовляються оприлюднювати список наших досягнень, включаючи 28 підписаних законів, посилення на кордонах і величезний оптимізм», – додав Трамп у Twitter.



    Джерело: 24 канал

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