Трамп порушив столітню президентську традицію США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Президент Америки Дональд Трамп не відвідав традиційну щорічну зустріч з представниками Асоціації кореспондентів.

Це вперше з 1921 року американський президент не прийшов на вечерю з журналістами. Дана подія має майже столітню історію та є обов'язковою.

Ігнорування Трампом заходу – не що інше, як прояв незгоди із діяльністю преси.

«Зараз, у Вашингтоні, вони дивляться, і вони хочуть бути тут сьогодні з нами. І ніщо не може радувати мене більше, ніж бути тут за понад 100 миль від вашингтонського болота», – заявив Дональд Трамп під час виступу у штаті Пенсильванія.

Глава США додав, що американські ЗМІ заслуговують на «жирну двійку» через порушення основних принципів журналістики – чесності і правдивості.

«Провідні ЗМІ відмовляються оприлюднювати список наших досягнень, включаючи 28 підписаних законів, посилення на кордонах і величезний оптимізм», – додав Трамп у Twitter.









Джерело: 24 канал