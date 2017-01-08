Транспортний колапс у Лондоні. Страйкують працівники метрополітену

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Транспортний колапс у Лондоні

Причиною акції протесту стало скорочення робочих місць, яке призвело до нестачі персоналу на станціях метро

У Лондоні виник транспортний колапс через страйк працівників метрополітену, повідомляє The Telegraph.

Згідно з повідомленням, майже всі центральні станції метро, а також станції метро на головних вокзалах Лондона (Waterloo, Кing's Cross, Euston, London Bridge, Paddington і Victoria) закрилися з учорашнього вечора.

Крім цього, припинили курсувати потяги в 4 і 5 термінали лондонського аеропорту «Хітроу».

Як наслідок, навіть на невеликих дорогах у спальних районах Лондона з ранку утворилися затори, на магістралях машини рухаються з мінімальною швидкістю, на автобусних зупинках, незважаючи на посилену роботу наземного транспорту, скупчуються натовпи, а вокзал Clapham Junction довелося евакуювати через занадто велике скупчення народу.

При цьому наголошується, що страйк працівників метрополітену припав на перший повністю робочий день у цьому році, оскільки минулого тижня у багатьох організаціях і школах тривали зимові канікули, тому він може призвести до того, що десятки тисяч дітей сьогодні запізняться до школи, а дорослі – на роботу.

Причиною акції протесту стало скорочення робочих місць, яке призвело до нестачі персоналу на станціях метро. Це, на думку членів профспілок працівників транспорту RMT і TSSA, не лише призводить до надмірних навантажень для решти співробітників метрополітену, а й ставить під загрозу безпеку пасажирів.

Страйк уже розкритикував мер Лондона Садік Хан. «Він принесе величезні незручності пасажирам, туристам і самим співробітникам метро. І до того ж він безглуздий. Я б хотів взяти участь у переговорах. Але ця історична суперечка ніяк не пов'язана з мільйонами лондонців, які страждають від цього страйку», – зазначив він.

Джерело: 112 Україна