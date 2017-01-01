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    У Бердянську вперше показали новонароджених левенят

    • Сьогодні, 14:05
    • Розсилка

    Усі новонароджені – дівчата. Імен у левенят поки немає

    Малюки у двох мам з’явилися на світ тиждень тому, але показали їх лише напередодні.

    Усі новонароджені – дівчата.

    Імен у левенят поки немає. Але почуваються вони чудово, харчуються вісім разів на день, граються та сплять.

    Більшість часу проводять у окремій кімнаті, де підтримують необхідну для малюків температуру.

    Від батьків їх забрали.

    Більшість часу левенята проводять у окремій кімнаті, де підтримують необхідну для малюків температуру.

    Джерело: ТСН

    тварини Запорізька область
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