У Бердянську вперше показали новонароджених левенят
- Сьогодні, 14:05
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Усі новонароджені – дівчата. Імен у левенят поки немає
Малюки у двох мам з’явилися на світ тиждень тому, але показали їх лише напередодні.
Усі новонароджені – дівчата.
Імен у левенят поки немає. Але почуваються вони чудово, харчуються вісім разів на день, граються та сплять.
Більшість часу проводять у окремій кімнаті, де підтримують необхідну для малюків температуру.
Від батьків їх забрали.
Більшість часу левенята проводять у окремій кімнаті, де підтримують необхідну для малюків температуру.
Джерело: ТСН