У Бердянську вперше показали новонароджених левенят

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Усі новонароджені – дівчата. Імен у левенят поки немає

Малюки у двох мам з’явилися на світ тиждень тому, але показали їх лише напередодні.

Усі новонароджені – дівчата.

Імен у левенят поки немає. Але почуваються вони чудово, харчуються вісім разів на день, граються та сплять.

Більшість часу проводять у окремій кімнаті, де підтримують необхідну для малюків температуру.

Від батьків їх забрали.

Більшість часу левенята проводять у окремій кімнаті, де підтримують необхідну для малюків температуру.

Джерело: ТСН