У центрі Харкова Діди Морози влаштували веломарафон

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Фото: hromadske.tv

У Харкові Діди Морози влаштували зимовий веломарафон. Таким чином 50 Дідів Морозів та одна Снігурка відзначили наближення Нового року

На своїх двоколісних помічниках вони проїхались центральними вулицями міста. Їх супроводжувала поліція.

Для початку обрали нескладний маршрут, накатали десять кілометрів і, як самі зізнавалися, зарядили місто позитивом та добром перед початком Новорічних свят.

Джерело: ТСН