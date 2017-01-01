У Чернівцях волонтери відкрили онлайн-кондитерську
- Сьогодні, 13:43
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Фото: promin.cv.ua
Онлайн-кондитерська
Гроші волонтерам потрібні, аби допомогти хворим дітям
Замовлення на різноманітні тістечка приймають онлайн. Смаколики виготовляють у себе вдома і одразу відвозять замовнику.
Волонтери зізнаються, що зефір та французькі тістечка готували вперше в житті. Та за тиждень роботи кондитерської набули неабиякого досвіду. Замовників, кажуть, вдосталь. У такий спосіб нині волонтери збирають гроші на техніку для однієї із дитячих поліклінік.
Джерело: ТСН