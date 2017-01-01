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    У Чернівцях волонтери відкрили онлайн-кондитерську

    • Сьогодні, 13:43
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    Онлайн-кондитерська
    Фото: promin.cv.ua
    Онлайн-кондитерська

    Гроші волонтерам потрібні, аби допомогти хворим дітям

    Замовлення на різноманітні тістечка приймають онлайн. Смаколики виготовляють у себе вдома і одразу відвозять замовнику.

    Волонтери зізнаються, що зефір та французькі тістечка готували вперше в житті. Та за тиждень роботи кондитерської набули неабиякого досвіду. Замовників, кажуть, вдосталь. У такий спосіб нині волонтери збирають гроші на техніку для однієї із дитячих поліклінік.

    Джерело: ТСН

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