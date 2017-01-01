У Дніпрі музейники підбили підсумки незвичної селфі-акції

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«Музейне селфі-2017»

Акція «Музейне селфі» стає все більш популярною в нашій країні

З 18 по 22 січня в музеях міста було влаштовано акцію «Музейне селфі-2017». Не залишився осторонь і літературний музей імені Дмитра Яворницького. Тут вже підвели перші підсумки, інформує vesti.dp.ua.

В Фейсбуці, ВКонтакті, Твіттері та Інстаграмі відвідувачам музею найбільше полюбилися карета і кам’яні баби, не обійшли увагою і легендарного кошового отамана Івана Сірка.

Самі музейники теж не залишились осторонь і за допомогою селфі висловили свою любов до нібито таких знайомих, але й так само загадкових і таємничих експонатів. Акція «Музейне селфі» стає все більш популярною і в нашій країні. Наступного року працівники музею сподіваються, що ще більше відвідувачів візьмуть участь в цьому креативному дійстві.