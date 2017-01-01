  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    У Дніпрі музейники підбили підсумки незвичної селфі-акції

    • Вчора, 14:38
    • Розсилка
    &laquo;Музейне селфі-2017&raquo;
    «Музейне селфі-2017»

    Акція «Музейне селфі» стає все більш популярною в нашій країні

    З 18 по 22 січня в музеях міста було влаштовано акцію «Музейне селфі-2017». Не залишився осторонь і літературний музей імені Дмитра Яворницького. Тут вже підвели перші підсумки, інформує vesti.dp.ua.

    В Фейсбуці, ВКонтакті, Твіттері та Інстаграмі відвідувачам музею найбільше полюбилися карета і кам’яні баби, не обійшли увагою і легендарного кошового отамана Івана Сірка.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Дніпрі музейники підбили підсумки незвичної селфі-акції
    У Дніпрі музейники підбили підсумки незвичної селфі-акції
    У Дніпрі музейники підбили підсумки незвичної селфі-акції
    У Дніпрі музейники підбили підсумки незвичної селфі-акції
    У Дніпрі музейники підбили підсумки незвичної селфі-акції
    У Дніпрі музейники підбили підсумки незвичної селфі-акції

    Самі музейники теж не залишились осторонь і за допомогою селфі висловили свою любов до нібито таких знайомих, але й так само загадкових і таємничих експонатів. Акція «Музейне селфі» стає все більш популярною і в нашій країні.  Наступного року працівники музею сподіваються, що ще більше відвідувачів візьмуть участь в цьому креативному дійстві.

    Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ