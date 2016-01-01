У Дніпрі з'явилися зупинки громадського транспорту з обігрівачами, Wi-Fi та зарядками

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Зупинка у Дніпрі

Зупинки оснащені камерами відеоспостереження та кнопкою виклику поліції

Обігрівач, Wi-Fi та підзарядка мобільного: у Дніпрі з'явилися сучасні зупинки громадського транспорту. Вони оснащені камерами відеоспостереження та кнопкою виклику поліції. Тутешні урни мають подвійне призначення. Окрім збору сміття, вони захищатимуть від наїзду авто тих, хто чекає на транспорт.

Під дахом зупинкового комплексу – пристрої для обігріву людей у холодну погоду. А тротуарна плитка – тактильна, щоб могли орієнтуватися незрячі пішоходи та пасажири.

Джерело: ТСН