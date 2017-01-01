У Дубаї згорів недобудований хмарочос

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The Associated Press

Даних про постраждалих поки немає

60-поверховий будинок розташований поруч із найвищою спорудою в світі - будівлею Бурж-Халіфа. Влада перекрила дороги навколо небезпечної ділянки.

Очевидці зняли на відео, як чорні клуби диму піднімаються на десятки метрів у висоту. Пожежникам вдалося взяти під контроль полум'я.

Даних про постраждалих поки немає.

Відомо, що хмарочос є частиною комплексу з трьох веж, його зведення планували завершити в наступному році.