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    У Дубаї згорів недобудований хмарочос

    • Сьогодні, 23:17
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    The Associated Press

    Даних про постраждалих поки немає

    60-поверховий будинок розташований поруч із найвищою спорудою в світі - будівлею Бурж-Халіфа. Влада перекрила дороги навколо небезпечної ділянки.

    Очевидці зняли на відео, як чорні клуби диму піднімаються на десятки метрів у висоту. Пожежникам вдалося взяти під контроль полум'я.

    Даних про постраждалих поки немає.

    Відомо, що хмарочос є частиною комплексу з трьох веж, його зведення планували завершити в наступному році.

    дороги
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