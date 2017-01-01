У Дубаї згорів недобудований хмарочос
- Сьогодні, 23:17
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The Associated Press
Даних про постраждалих поки немає
60-поверховий будинок розташований поруч із найвищою спорудою в світі - будівлею Бурж-Халіфа. Влада перекрила дороги навколо небезпечної ділянки.
Очевидці зняли на відео, як чорні клуби диму піднімаються на десятки метрів у висоту. Пожежникам вдалося взяти під контроль полум'я.
Даних про постраждалих поки немає.
Відомо, що хмарочос є частиною комплексу з трьох веж, його зведення планували завершити в наступному році.
Video: Fire breaks out near Dubai Mall https://t.co/WMapHlZGh9 pic.twitter.com/WYboEnwAX6— Khaleej Times (@khaleejtimes) 2 квітня 2017 р.