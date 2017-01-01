У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою
- Сьогодні, 20:45
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Активісти політичної партії «Національний корпус» облили червоною фарбою офіс російського банку «Сбербанк» на вулиці Донець-Захаржевського у Харкові
Крім того, учасники акції обклеїли вітрини будівлі плакатами із закликами забирати з цієї фінустанови кошти.
У відділі комунікації управління Національної поліції в Харківській області повідомили, що активісти не подавали заявки на проведення акції. Слідчі зареєстрували подію в журналі єдиного обліку та проводять перевірку.