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    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою

    • Сьогодні, 20:45
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    Активісти політичної партії «Національний корпус» облили червоною фарбою офіс російського банку «Сбербанк» на вулиці Донець-Захаржевського у Харкові

    Крім того, учасники акції обклеїли вітрини будівлі плакатами із закликами забирати з цієї фінустанови кошти.

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    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою
    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою
    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою
    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою
    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою
    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою
    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою
    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою
    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою
    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою
    У Харкові офіс «Сбербанку» облили червоною фарбою

    У відділі комунікації управління Національної поліції в Харківській області повідомили, що активісти не подавали заявки на проведення акції. Слідчі зареєстрували подію в журналі єдиного обліку та проводять перевірку.

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