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    У Кабміні для дипломатів презентували фільм «В’язні Кремля»

    • Сьогодні, 10:28
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    Роман Сущенко
    Роман Сущенко

    На заході були присутні присутні родина журналіста та його адвокат Марк Фейгін

    У клубі Кабінету міністрів України для представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій відбулася презентація фільму UAITV «В’язні Кремля», присвяченого незаконно заарештованому в Росії українському журналістові Роману Сущенкові.

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    На заході були присутні присутні родина журналіста та його адвокат Марк Фейгін.

    Джерело: Радіо Свобода
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