У Кабміні для дипломатів презентували фільм «В’язні Кремля»
- Сьогодні, 10:28
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Роман Сущенко
На заході були присутні присутні родина журналіста та його адвокат Марк Фейгін
У клубі Кабінету міністрів України для представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій відбулася презентація фільму UAITV «В’язні Кремля», присвяченого незаконно заарештованому в Росії українському журналістові Роману Сущенкові.
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На заході були присутні присутні родина журналіста та його адвокат Марк Фейгін.
Джерело: Радіо Свобода