У Кабміні для дипломатів презентували фільм «В’язні Кремля»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Сущенко

На заході були присутні присутні родина журналіста та його адвокат Марк Фейгін

У клубі Кабінету міністрів України для представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій відбулася презентація фільму UAITV «В’язні Кремля», присвяченого незаконно заарештованому в Росії українському журналістові Роману Сущенкові.

На заході були присутні присутні родина журналіста та його адвокат Марк Фейгін.