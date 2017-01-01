У Каннах оплесками вітали український фільм про війну на Донбасі

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Фільму «Іній» з Ванессою Параді по закінченню показу аплодували стоячи

На 70-му Каннському міжнародному кінофестивалі відбувся прем'єрний показ військової драми литовського режисера Шарунаса Бартаса «Іній» з Ванессою Параді. Картина про війну на Донбасі удостоїлася найвищої похвали глядачів, які аплодували стоячи та кричали: «Браво!».

Відповідне відео з реакцією глядачів на фільм опубліковано на сторінці українського продюсера Андрія Суярка в Facebook. Зйомки фільму проходили в Курахові, Мар'їнці, Красногорівці, Дніпрі, Києві, Польщі, Литві та Франції. Актриса Ванесса Параді, яка зіграла головну роль у стрічці, була помічена в українській столиці до того, як стало відомо про її участь у фільмі. У картині також знялися реальні українські бійці та журналісти, які працюють у зоні АТО.

Варто відзначити, що в Канни українці поїхали з двома фільмами - «Іній» Шарунаса Бартаса і «Лагідна» українського режисера Сергія Лозниці. «Іній» презентували в «Двотижневику режисерів».

Джерело: РБК-Україна