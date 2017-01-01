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    У Києві активісти просили водіїв дотримуватися правил дорожнього руху

    • Сьогодні, 20:18
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    Столичні велосипедисти та мотоциклісти вийшли до автомобілістів із плакатами та прапорами із проханням дотримуватися правил дорожнього руху

    В міської влади активісти вимагають облаштувати велосипедні доріжки, зони паркування, велопереїзди та окремі світлофори.

    «Нам потрібно дорогу поділити між усіма учасниками руху рівноцінно.Щоб було комфортно й автомобілістам, і мотоциклісту, і велосипедисту. Для велосипедиста насамперед має бути облаштована велосипедна смуга»,– наголосив координатор Асоціації велосипедистів Києва Вадим Денисенко.

    Зі слів велосипедистів, смуги руху на дорогах надто широкі. Відтак, автівки їздять дуже швидко і не помічають велосипедистів на дорогах. Тому активісти також просять обмежити швидкість руху машин у місті до 50 кілометрів за годину.

    Київ ПДР автомобіль
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