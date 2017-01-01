У Києві попрощались з добровольцем з Грузії Давідом Сіхарулідзе

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Фото: znaj.ua Давід Сіхарулідзе

В столиці попрощалися з грузином-добровольцем Давідом Сіхарулідзе, який відстоював незалежність України

У військовій формі з 14 років. Віце-полковник армії Грузії, добровольцем приїхав боронити Україну від агресора. 44-річний безстрашний воїн Давід Сіхарулідзе добре знав ворога. За Грузію воював у 93 та у 2008. Потім був Донбас.

Добровольцем Давид вступив у ряди батальйону «Айдар». Професійний військовий він бачив слабкі місця в нашій обороні. Але вірив у перемогу. 11 травня його не стало. Давід отримав смертельне поранення від вибуху ворожої міни на Світлодарській дузі виконуючи бойове завдання. Медики кілька годин боролися за його життя, але зусилля виявилися марними. Побратимам він запам'ятався як боєць за справедливість.Давіда Сіхарулідзе поховають у Тбілісі, де на нього чекала дружина і двоє дітей.

Джерело: 24 канал