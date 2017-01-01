У Києві презентували книгу Вацлава Гавела українською мовою

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Вацлав Гавел

На презентації з відгуком про книгу виступили Оксана Забужко та Мустафа Джемілєв

У Києві відбулася презентація книги дисидента, політичного діяча та першого президента Чехії Вацлава Гавела «Промови та есеї». У ній п’ять текстів про неможливість культури в тоталітарному світі, про гуманізм, а також про те, якою може бути ціна демократії.

На презентації з відгуком про книгу виступили українська письменниця Оксана Забужко та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.