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    У Києві презентували книгу Вацлава Гавела українською мовою

    • Сьогодні, 12:13
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    Вацлав Гавел
    Вацлав Гавел

    На презентації з відгуком про книгу виступили Оксана Забужко та Мустафа Джемілєв

    У Києві відбулася презентація книги дисидента, політичного діяча та першого президента Чехії Вацлава Гавела «Промови та есеї». У ній п’ять текстів про неможливість культури в тоталітарному світі, про гуманізм, а також про те, якою може бути ціна демократії.

    На презентації з відгуком про книгу виступили українська письменниця Оксана Забужко та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

    Київ Мустафа Джемілєв Чехія література
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