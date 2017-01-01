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    У Києві випав травневий сніг

    • Сьогодні, 15:07
    • Розсилка
    <span>Фото: vk.com/echizh</span>
    Фото: vk.com/echizh

    У Києві о пів на сьому ранку середи було всього 3 градуси тепла, атмосферний тиск 741 мм рт. ст., відносна вологість повітря 80%, тому не дивно, що сніжило

    Сьогодні, 10 травня, у Києві несподівано пішов сніг.

    Сніжило близько 11 години дня у Подільському районі столиці.

    Зазначимо, що в Україні мінлива хмарність. У західних областях сьогодні без опадів, проте уночі навіть були заморозки.

    У Києві о пів на сьому ранку середи було всього 3 градуси тепла, атмосферний тиск 741 мм рт. ст., відносна вологість повітря 80%, тому не дивно, що сніжило.

    Загалом, протягом дня у столиці передають невеликий дощ. Вітер північно-західний, помірний. Температура вдень близько 10-12 градусів тепла.

    Джерело: ТСН

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