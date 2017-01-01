У Києві випав травневий сніг

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Фото: vk.com/echizh

У Києві о пів на сьому ранку середи було всього 3 градуси тепла, атмосферний тиск 741 мм рт. ст., відносна вологість повітря 80%, тому не дивно, що сніжило

Сьогодні, 10 травня, у Києві несподівано пішов сніг.

Сніжило близько 11 години дня у Подільському районі столиці.

Зазначимо, що в Україні мінлива хмарність. У західних областях сьогодні без опадів, проте уночі навіть були заморозки.

У Києві о пів на сьому ранку середи було всього 3 градуси тепла, атмосферний тиск 741 мм рт. ст., відносна вологість повітря 80%, тому не дивно, що сніжило.

Загалом, протягом дня у столиці передають невеликий дощ. Вітер північно-західний, помірний. Температура вдень близько 10-12 градусів тепла.

Джерело: ТСН