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    У Києві забудовник силоміць добу тримав у підвалі мешканців будинку

    • Сьогодні, 16:23
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    В ситуацію втрутилася поліція

    Народний депутат України Світлана Заліщук розповіла про конфлікт між мешканцями будинку у Києві, які створили ОСББ та забудовником.

    «Сьогодні вдалося визволити людей з підвалу свого ж будинку, де їх добу тримав забудовник, через те, що його ж власний ЖЕК не хотів передавати понад рік технічну документацію створеному ОСББ», - написала на Фейсбуці Світлана Заліщук.

    Вона також зазначила, що довелося викликати поліцію.

    «Після галасу документацію ЖЕК почав передавати (подивимося, як буде далі)», - зазначила Заліщук.

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