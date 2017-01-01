У Києві забудовник силоміць добу тримав у підвалі мешканців будинку
- Сьогодні, 16:23
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В ситуацію втрутилася поліція
Народний депутат України Світлана Заліщук розповіла про конфлікт між мешканцями будинку у Києві, які створили ОСББ та забудовником.
«Сьогодні вдалося визволити людей з підвалу свого ж будинку, де їх добу тримав забудовник, через те, що його ж власний ЖЕК не хотів передавати понад рік технічну документацію створеному ОСББ», - написала на Фейсбуці Світлана Заліщук.
Вона також зазначила, що довелося викликати поліцію.
«Після галасу документацію ЖЕК почав передавати (подивимося, як буде далі)», - зазначила Заліщук.