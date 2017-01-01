У Києві забудовник силоміць добу тримав у підвалі мешканців будинку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ситуацію втрутилася поліція

Народний депутат України Світлана Заліщук розповіла про конфлікт між мешканцями будинку у Києві, які створили ОСББ та забудовником.

«Сьогодні вдалося визволити людей з підвалу свого ж будинку, де їх добу тримав забудовник, через те, що його ж власний ЖЕК не хотів передавати понад рік технічну документацію створеному ОСББ», - написала на Фейсбуці Світлана Заліщук.

Вона також зазначила, що довелося викликати поліцію.

«Після галасу документацію ЖЕК почав передавати (подивимося, як буде далі)», - зазначила Заліщук.