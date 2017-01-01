У Києві з'явилась комунальна лікарня європейського зразка

Змінити систему, маючи лише фінансування від держави, реально. Це довів головний лікар столичного дитячого діагностичного центру Андрій Семиволос

Тепер комунальний медичний заклад за зручностями не відрізнити від закордонного.

У Київському дитячому діагностичному центрі зайняти чергу до лікаря можна в електронному режимі вдома або у спеціальному терміналі, що знаходиться у холі лікарні. За словами батьків пацієнтки, на прийом до 3 лікарів дитину записали за 8 хвилин. Колись на це потрібно було затратити весь день.

Ще рік тому у центрі не працювало елементарне діагностичне обладнання. Зокрема, апарати для ультразвукових досліджень та рентгену не працювали 3 роки. Обстеження пацієнти робили в сусідніх медичних закладах.

Зміни у лікарні розпочав новий головний лікар центру Андрій Семиволос. У шпиталі відремонтували все обладнання, дах та каналізацію. Також у медичному закладі почала працювати лабораторія.

Все вдалось відновити за державний кошт. 11 мільйонів гривень річного бюджету вистачило на зарплати, комунальні послуги, витратні матеріали, ремонт обладнання та будівлі. Для порівняння, це утричі менше, ніж фінансування однієї з районних поліклінік столиці, розрахованої на таку ж кількість пацієнтів.

Також у діагностичному центрі подбали про пацієнтів з інвалідністю. Заклад повністю переобладнали для людей на візку та незрячих.