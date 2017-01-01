У кого з кандидатів на посаду президента Франції найбільше шансів на перемогу

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Фото: рейтинги кандидатов Президентські перегони у Франції

Французи за посилених заходів безпеки обирають президента. Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку за місцевим часом і працюватимуть до 20 години.

Сьогодні, 23 квітня, відбувається перший тур голосування. У ньому беруть участь 11 кандидатів.

Основних кандидатів на високу посаду четверо – незалежний центрист Еммануель Макрон, ультраправа Марін Ле Пен, правоцентрист Франсуа Фійон і представник крайніх лівих сил Жан-Люк Меланшон. За прогнозами, перемогти в першому турі жодному з них не вдасться. Тож долю виборів вирішить другий тур, який відбудеться 7 травня. Пройти до нього найбільше шансів мають Макрон і Ле-Пен.

За останніми опитуваннями, зараз у них однакова підтримка виборців – по 23%. Та у фінальній битві найбільше шансів стати господарем Єлисейського палацу у проєвропейського Еммануеля Макрона.

«Традиційно центристи помірковані. Але поміркованість Макрона приправлена запалом. Він – французький еквівалент Барака Обами. Багато хто розглядає його як останню надію в час відчаю. Тим більше, що альтернативні варіанти для багатьох французів набагато гірші», – зауважив політолог Домінік Муасі.

Так, екс-прем'єр Франсуа Фійон втратив популярність через корупційний скандал. Виявилося, що його дружина та діти незаконно отримували бюджетні кошти. Далекий від чистоти і політичний імідж Марін Ле Пен. Її критикують за фінансування з Росії та розпалювання ненависті. А через твіти з фото, на яких ІДІЛ страчує людей, Ле Пен навіть позбавили недоторканності як депутата Європарламенту. Та попри це, її рейтинги доволі високі. І суттєво підвищилися після нещодавнього теракту в Парижі. Адже Марін Ле Пен обіцяє вигнати з країни всіх нелегалів та екстремістів.

«Вперше за всю історію П'ятої Республіки не можна повністю виключати прихід до влади праворадикальних сил. Як у випадку з Brexit і Трампом, для цього є три передумови – злість, страх і ностальгія. Злість на політичну еліту, страх перед інакшими людьми та ностальгія за минулим. Це основа для популізму», – підкреслив політолог.

Якщо розглядати вибори у Франції в українському контексті, то для нас найкращим варіантом була б перемога Емануеля Макрона. Він єдиний з кандидатів-лідерів виступає проти політики Путіна і підтримує територіальну цілісність України. На противагу, і Ле Пен, і Фійон, і Меланшон називають Москву своїм партнером та виступають за зняття санкцій з Росії. Більше того, вважають Крим російським. Тож недаремно ці президентські вибори у Франції називають тестом для Європи.

Джерело: 24 канал