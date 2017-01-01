У Малайзії затримали підозрюваних у вбивстві брата Кім Чен Ина
- Сьогодні, 20:56
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Кім Чен Нам
Шпигунську таємницю загибелі брата керівника КНДР розслідує малайзійська поліція
У Малайзії затримали трьох підозрюваних у вбивстві сина Кім Чен Іра. Кім Чен Нам півтора десятка років прожив під захистом Китаю, з'являвся в розкішних готелях Східної Азії, вів сторінку у Facebook.
Тепер шпигунську таємницю його загибелі розслідує малайзійська поліція, а КНДР заважає, як може.
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Джерело: ТСН