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    У Москві пройшла добровільно-примусова акція пам'яті жертв теракту в метро

    • Сьогодні, 07:17
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    Сучасна Росія

    У центрі Москви, за офіційними даними, близько 50 тисяч людей взяли участь в акції пам'яті загиблих під час теракту в Петербурзі.

    Російська влада заявила, що цей захід «стихійний», а тому погодили його проведення в обхід існуючих правил і норм.

    Втім, користувачі соцмереж пишуть, що учасників акції приводили з підприємств і з ВУЗів, деяким платили, а на Манежній площі вони повинні були звітувати про присутність.

    Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.  Всі жертви вибуху 5 квітня були впізнані.

    Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

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    ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

    Українців серед загиблих у метро немає.

    Джерело: myRTVi

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