У Москві пройшла добровільно-примусова акція пам'яті жертв теракту в метро

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Сучасна Росія

У центрі Москви, за офіційними даними, близько 50 тисяч людей взяли участь в акції пам'яті загиблих під час теракту в Петербурзі.

Російська влада заявила, що цей захід «стихійний», а тому погодили його проведення в обхід існуючих правил і норм.

Втім, користувачі соцмереж пишуть, що учасників акції приводили з підприємств і з ВУЗів, деяким платили, а на Манежній площі вони повинні були звітувати про присутність.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб. Всі жертви вибуху 5 квітня були впізнані.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

Українців серед загиблих у метро немає.

Джерело: myRTVi