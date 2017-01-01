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    У Росії далекобійники оголосили недовіру Путіну

    • Сьогодні, 11:53
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    Акція протесту далекобійників
    Акція протесту далекобійників

    Уральські далекобійники оголосили про недовіру президенту Росії Володимиру Путіну

    У російському Єкатеринбурзі близько 200 осіб – водіїв великовантажних автомобілів і підприємців – приєдналися до всеросійської акції проти системи «Платон».

    Багато з присутніх після запровадження зборів за проїзд по федеральних трасах Росії поставили свої вантажівки «на прикол», оскільки дрібному бізнесу працювати стало невигідно, вижити в нинішніх умовах можуть лише великі транспортні компанії, розповідають водії.

    Головна вимога учасників акції – скасування «Платона» і відставка уряду. Окрім того, уральські далекобійники оголосили про недовіру президенту Росії Володимиру Путіну.

    Джерело: Радіо Свобода

    Росія Путін путінський режим вантажівки
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