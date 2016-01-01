У Росії гулянка в кафе закінчилася масовою бійкою між п'яними жінками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В місті Апатити Мурманської області РФ правоохоронцям довелося рознімати масову бійку

Сутичка сталася після того, як хтось із співробітників обласної психіатричної лікарні, які проводили новорічний корпоратив, луснув чужу кульку.

Компанія з чотирьох сестер, які відзначали день народження, була незадоволена піснями, які просили включити співробітники психіатричної лікарні. Останньою краплею для початку масової бійки стала кулька іменинниці, яку «чи то випадково, чи то навмисно» проткнули лікарі.

Бійка почалася у будівлі кафе, але потім перемістилася на вулицю. У бійці брали участь в основному жінки у стані алкогольного сп'яніння. Чоловікам не вдалося їх розборонити, так як в результаті спроб припинити бійку вони були побиті.

На місце інциденту прибули три наряди ППС, два наряди ДАІ і наряд Росгвардії, всього близько 15 співробітників силових відомств. Учасниці бійки активно чинили опір затриманню, проте в результаті їх все ж відвезли у відділи поліції. Як з'ясувалося, одна з чотирьох сестер, які брали участь у бійці, перебувала на той момент в розшуку за крадіжку.

Джерело: УНІАН