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    У США розшукують чоловіка, який транслював убивство у Facebook

    • Сьогодні, 11:15
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    Стівенс не лише транслював відео скоєного ним убивства, а й «заявив, що несе відповідальність за інші вбивства»

    Поліція Клівленда розшукує підозрюваного у вбивстві, яке транслювалося в інтернеті за допомогою сервісу Facebook Live.

    Адміністрація соціальної мережі Facebook уточнила, що чоловік у день вбивства дійсно транслював відео онлайн, але не під час злочину.

    Як зазначили у Facebook, відеозапис убивства з'явилася в соцмережі вже після того, як його було скоєно.

    Підозрюваний – 37-річний афроамериканець Стів Стівенс – озброєний і дуже небезпечний, наголошується в повідомленнях поліції на сайті поліції і в її Twitter-аккаунті.

    Стівенс не лише ймовірно транслював відео скоєного ним убивства, а й «заявив, що несе відповідальність за інші вбивства».

    Поліція зараз перевіряє цю інформацію. Поки поліцейські не знайшли інших жертв передбачуваного злочинця.

    До розслідування підключилося Федеральне бюро розслідувань.

    Джерело: ТСН

    США вбивство
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