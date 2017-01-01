У США розшукують чоловіка, який транслював убивство у Facebook



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стівенс не лише транслював відео скоєного ним убивства, а й «заявив, що несе відповідальність за інші вбивства»

Поліція Клівленда розшукує підозрюваного у вбивстві, яке транслювалося в інтернеті за допомогою сервісу Facebook Live.

Адміністрація соціальної мережі Facebook уточнила, що чоловік у день вбивства дійсно транслював відео онлайн, але не під час злочину.

Як зазначили у Facebook, відеозапис убивства з'явилася в соцмережі вже після того, як його було скоєно.

Підозрюваний – 37-річний афроамериканець Стів Стівенс – озброєний і дуже небезпечний, наголошується в повідомленнях поліції на сайті поліції і в її Twitter-аккаунті.

Стівенс не лише ймовірно транслював відео скоєного ним убивства, а й «заявив, що несе відповідальність за інші вбивства».

Поліція зараз перевіряє цю інформацію. Поки поліцейські не знайшли інших жертв передбачуваного злочинця.

До розслідування підключилося Федеральне бюро розслідувань.

Джерело: ТСН