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    У Варшаві Клімкін та Дешиця відкрили сквер імені Василя Стуса

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    Сквер імені Василя Стуса у Варшаві
    Сквер імені Василя Стуса у Варшаві

    У польській столиці Варшаві відбулася церемонія відкриття скверу імені Василя Стуса

    В урочистостях, що зібрали понад 60 людей, взяли участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, посол України в Польщі Андрій Дещиця та група політиків із варшавського самоуправління, що були ініціаторами події.

    Під час церемонії відкриття читали вірші Василя Стуса, посадили кущ калини – як «символ України в центрі Варшави». Сквер Василя Стуса розташований на перехресті алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія.

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    Джерело: Радіо Свобода

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