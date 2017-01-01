У Японії почне курсувати надсучасний 7-зірковий поїзд
- Сьогодні, 16:27
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Фото: УНІАН
Дивопотяг почне курсувати залізничними шляхами Японії уже з 1 травня
Японська залізниця запускає 7-зірковий потяг.
У ньому є всі необхідні зручності.
Зокрема, розкішний ресторан, комфортні місця для відпочинку, оснащені за останнім словом техніки кімнати гігієни та навіть затишні каміни.
Окрім цього, під час мандрівки пасажири зможуть милуватися краєвидами за вікном через великі панорамні вікна.
Дивопотяг почне курсувати залізничними шляхами Японії уже з 1 травня.
Джерело: 24 канал