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    Україна напередодні Різдва: синоптики прогнозують сильний вітер і 19-градусні морози

    • Вчора, 12:05
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    Сьогодні всією Україною ширитимуться шквальні вітри до 20 метрів на секунду, в горах – до 30 метрів

    А мокрий сніг утворить на дорогах країни ожеледицю. Рятувальники рекомендують не виїжджати на власному транспорті і триматися якнайдалі від дерев та рекламних щитів.

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    А от завтра, за прогнозами синоптиків, почнеться похолодання. Температура знижуватиметься до -8, а перед Різдвом стовпчик термометра стрімко опуститься до 19 градусів морозу вночі.


    Джерело: ТСН

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