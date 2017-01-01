Україна напередодні Різдва: синоптики прогнозують сильний вітер і 19-градусні морози



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні всією Україною ширитимуться шквальні вітри до 20 метрів на секунду, в горах – до 30 метрів

А мокрий сніг утворить на дорогах країни ожеледицю. Рятувальники рекомендують не виїжджати на власному транспорті і триматися якнайдалі від дерев та рекламних щитів.

А от завтра, за прогнозами синоптиків, почнеться похолодання. Температура знижуватиметься до -8, а перед Різдвом стовпчик термометра стрімко опуститься до 19 градусів морозу вночі.





Джерело: ТСН