Українські льотчики врятували «Боїнг» у Північно-Льодовитому океані

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Український лайнер здійснив посадку на березі Північно-Льодовитого океану для порятунку швейцарського «Боїнга»

4 лютого 2017 року Ан124-100М «Руслан» «Авіаліній Антонова», перевіз двигун компанії General Electric - GE90 для літака Boeing 777 швейцарських авіаліній Swiss International Airlines, який виконав аварійну посадку в Ікалуті, Канада.

Про це повідомляється на сторінці підприємства у соцмережі Facebook.



Для того, щоб доставити цей вантаж, літак, керований екіпажем під командуванням Якова Сировенка, перелетів із Стенстеда (Велика Британія) до Цюріху (Швейцарія), де відбулося завантаження двигуна вагою більше 8 т. Через великі габарити двигуна, операція з його завантаження вимагала високої точності, але технічний екіпаж під головуванням Валентина Доброгорського високопрофесійно виконав поставлену задачу. Подолавши 4000 км, «Руслан» вдало приземлився в Ікалуті. Рейс виконувався за несприятливих погодних умов з низькими температурами оточуючого повітря. Під час посадки літака температура сягала -29 градусів за Цельсієм.

Це був перший політ «Руслана» «Авіаліній Антонова» до аеропорту Ікалут. Заміна двигуна на Boeing 777-300ER розпочалася за декілька годин після прибуття Ан-124-100М.

GE90 – найбільший в світі турбовентиляторний двигун, розроблений компанією General Electric для літаків Boeing 777. Відповідно до інформації на авіаційних сайтах, вартість одного такого двигуна становить 24 млн. доларів.