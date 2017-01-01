Українські школи по-новому: демократія, батьки замість вчителів та свобода рішень

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Голос учнів тут має вагу, вони самі вирішують шкільні питання

Математика на апельсинах, батьки у ролі вчителів, щотижневі екскурсії і свобода рішень.

Це українські школи по-новому. Команда журналістів «Молодь Плюс» побувала в деяких з них.

Голос учнів тут має вагу, вони самі вирішують шкільні питання.

Наприклад, мелодію шкільного дзвінка та види покарання за погану поведінку.

Можливо, в якусь із таких шкіл ви б віддали свою дитину? Або захотіли б вступити самі?

Джерело: Радіо Свобода