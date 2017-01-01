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    Українські студенти створили відео на підтримку білоруських патріотів

    • Сьогодні, 14:37
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    Студенти у відео-зверненні виразити підтримку білорусам у їхній нелегкій боротьбі за належне ставлення до народу

    «Декілька тижнів тому в Білорусі, як і декілька років тому в Україні, життями людей гралися немов фігурками на шаховій дошці.

    Чи довго пішаки захищатимуть короля, якщо їхні життя для нього нічого не варті?», - заявили автори відео.

    «ШОСТА ВЛАДА, УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ та КНУ Протестне вважають так!

    Три організації зібралися разом, щоб у відео-зверненні виразити підтримку білорусам у їхній нелегкій боротьбі за належне ставлення до народу», - підкреслюють студенти, які створили відео на підтримку білорусів.

    Білорусь Олександр Лукашенко студенти
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