Українські студенти створили відео на підтримку білоруських патріотів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Студенти у відео-зверненні виразити підтримку білорусам у їхній нелегкій боротьбі за належне ставлення до народу

«Декілька тижнів тому в Білорусі, як і декілька років тому в Україні, життями людей гралися немов фігурками на шаховій дошці.

Чи довго пішаки захищатимуть короля, якщо їхні життя для нього нічого не варті?», - заявили автори відео.



«ШОСТА ВЛАДА, УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ та КНУ Протестне вважають так!

Три організації зібралися разом, щоб у відео-зверненні виразити підтримку білорусам у їхній нелегкій боротьбі за належне ставлення до народу», - підкреслюють студенти, які створили відео на підтримку білорусів.