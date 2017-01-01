Українські військові звинуватили поліцію Донеччини у знущаннях
- Сьогодні, 12:29
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У поліції усі звинувачення відкидають, мовляв, весь процес допиту є на відео і до бійців силу не застосовували.
Солдати української армії заявили, що їх катували в Авдіївці на Донеччині у місцевому відділенні поліції.
Про це вони розповіли журналістам проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».
Кажуть: таким чином їх намагалися зробити співучасниками вбивства місцевого жителя.
Натомість у поліції усі звинувачення відкидають, мовляв, весь процес допиту є на відео і до бійців силу не застосовували.
Навпаки, їм, як свідкам злочину, запропонували захист, наголошують у відомстві.
Деталі історії досліджували журналісти.
Джерело: Радіо Свобода