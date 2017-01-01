Українські військові звинуватили поліцію Донеччини у знущаннях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У поліції усі звинувачення відкидають, мовляв, весь процес допиту є на відео і до бійців силу не застосовували.

Солдати української армії заявили, що їх катували в Авдіївці на Донеччині у місцевому відділенні поліції.

Про це вони розповіли журналістам проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Кажуть: таким чином їх намагалися зробити співучасниками вбивства місцевого жителя.

Натомість у поліції усі звинувачення відкидають, мовляв, весь процес допиту є на відео і до бійців силу не застосовували.

Навпаки, їм, як свідкам злочину, запропонували захист, наголошують у відомстві.

Деталі історії досліджували журналісти.

Джерело: Радіо Свобода