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    Українські військові звинуватили поліцію Донеччини у знущаннях

    • Сьогодні, 12:29
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    У поліції усі звинувачення відкидають, мовляв, весь процес допиту є на відео і до бійців силу не застосовували.

    Солдати української армії заявили, що їх катували в Авдіївці на Донеччині у місцевому відділенні поліції.

    Про це вони розповіли журналістам проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

    Кажуть: таким чином їх намагалися зробити співучасниками вбивства місцевого жителя.

    Натомість у поліції усі звинувачення відкидають, мовляв, весь процес допиту є на відео і до бійців силу не застосовували.

    Навпаки, їм, як свідкам злочину, запропонували захист, наголошують у відомстві.

    Деталі історії досліджували журналісти.

    Джерело: Радіо Свобода

    Національна поліція України Донбас ЗСУ військові
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