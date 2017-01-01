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    Українські журналісти розіграли російського пропагандиста Кисельова

    • Сьогодні, 11:30
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    Журналісти програми «Гроші» зателефонували головному пропагандисту Кремля – російському телеведучому Дмитру Кисельову

    Журналіст представився підлеглим так званого голови Державної ради Республіки Крим Володимира Константинова і заявив, що через забудову планують знести дачу, яка належить Дмитру Кисельову.

    Така пропозиція пропагандисту не дуже сподобалась, у результаті Кисельов навіть пригрозив звернутися до президента Росії Володимира Путіна та запевнив, що про цей проект у Криму можуть забути.

    «Я не погрожую Путіним – це ви мені погрожуєте Константиновим», – заявив скандальний російський пропагандист.


    Джерело: 1+1

    Крим ЗМІ пропаганда Путін
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