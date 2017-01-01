Українські журналісти розіграли російського пропагандиста Кисельова
- Сьогодні, 11:30
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Журналісти програми «Гроші» зателефонували головному пропагандисту Кремля – російському телеведучому Дмитру Кисельову
Журналіст представився підлеглим так званого голови Державної ради Республіки Крим Володимира Константинова і заявив, що через забудову планують знести дачу, яка належить Дмитру Кисельову.
Така пропозиція пропагандисту не дуже сподобалась, у результаті Кисельов навіть пригрозив звернутися до президента Росії Володимира Путіна та запевнив, що про цей проект у Криму можуть забути.
«Я не погрожую Путіним – це ви мені погрожуєте Константиновим», – заявив скандальний російський пропагандист.
Джерело: 1+1