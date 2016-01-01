Український диригент очолив найстаріший оркестр Німеччини
- Сьогодні, 19:45
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Український диригент Кирило Карабиць нещодавно став музичним директором Німецького національного театру та державної капели у Веймарі.
Він узяв собі за мету наблизити Схід та Захід у музиці, зокрема привнести українського звучання у німецький оркестр.
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Джерело: Deutsche Welle