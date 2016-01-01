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    Український диригент очолив найстаріший оркестр Німеччини

    • Сьогодні, 19:45
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    Український диригент Кирило Карабиць нещодавно став музичним директором Німецького національного театру та державної капели у Веймарі.

    Він узяв собі за мету наблизити Схід та Захід у музиці, зокрема привнести українського звучання у німецький оркестр.


    Читайте також інтерв'ю на «Главкомі»: «Кирило Карабиць: Російський національний оркестр запропонував мені стати головним запрошеним диригентом. Я відмовився»

    Джерело: Deutsche Welle

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