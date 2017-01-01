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    Український хор виконав гімни США та Канади перед грою НХЛ

    • Сьогодні, 12:57
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    Український чоловічий хор &laquo;Гуслі&raquo;
    Український чоловічий хор «Гуслі»

    Український чоловічий хор «Гуслі» виконав гімни Канади та США перед поєдинком Національної хокейної ліги між командами «Вінніпег Джетс» і «Міннесота Вайлд»

    Поєдинок відбувся в MTS Centre місткістю понад 16 тисяч осіб, які слухали акапельне виконання гімнів країн граючих команд. У результаті вболівальники влаштували хору овацію.

    Варто зазначити, що хор «Гуслі» було організовано в Канаді в 1969 році Володимиром Зуляком і випускниками Коледжу святого Володимира. Хоровий колектив до 1975 року співав лише в українських католицьких парафіях Вінніпега, але потім «Гуслі» почали виступати і на інших заходах.

    Джерело: Дзеркало тижня

    спорт США Канада
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